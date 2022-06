Cos’hanno in comune Mazzola e Combin?

Valentino Mazzola e Nestor Combin hanno molto in comune: talento, genio, abilità di gioco ai limiti del divino. Ma c’è anche un altro aspetto che accomuna i due calciatori. Sapete riconoscere subito quale? Vi viene in mente? Si tratta di un dato curioso, una statistica di quelle che rendono la storia del Toro unica e irripetibile.

Partiamo dal 1 giugno 1947. Il Torino sconfigge l’Atalanta per 5 a 3. La domenica successiva i nostri hanno la meglio sul Genoa, piazzando 6 gol e non subendone neanche uno. In totale siamo a 11 reti, di cui 6 realizzate da Mazzola. Clamorosa è la sequenza: 56’, 64’ e 66’ contro l’Atalanta. Con i liguri, invece, Mazzola tira qualche respiro in più e segna al 21’, al 28’ e al 46’. Bene. Facciamo un salto in avanti di vent’anni, il 15 ottobre 1967.