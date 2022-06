La Forbice di Edmondo Fabbri

Riuscite a ricordare in che cosa consisteva la famosa "forbice"? Di che si tratta? Come mai se ne parla ancora oggi? E chi è Edmondo Fabbri?

E pensare che Mondino, il 19 luglio 1966, aveva patito una delle giornate più difficili della sua carriera da allenatore. Colpa del gol segnato dal nordcoreano Pak Doo Ik, che aveva escluso l’Italia dal Mondiale inglese a Middlesbrough. Solo quattro anni prima, Fabbri era stato visto come l’insigne rappresentante del calcio nostrano. Non per altro il presidente federale Pasquale lo aveva scelto per ricostruire la nazionale.