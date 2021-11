I record granata nei derby

Torna "Nel segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "Sono tanti i record che i granata riuscirono a infrangere durante una stracittadina. Vediamo se siete preparati. A chi appartiene il record di gol effettuati in occasione di un derby?

Stefano Budicin

Sono tanti i record che i granata riuscirono a infrangere durante una stracittadina. Vediamo se siete preparati. A chi appartiene il record di gol effettuati in occasione di un derby? Riuscite a rispondere alla domanda senza pensarci un solo secondo? Vi darò un aiuto: si tratta di un giocatore svizzero. Avete capito a chi mi riferisco?

Hans Kämpfer, professione centravanti, approdò al Torino il 13 gennaio 1907, segnando una rete proprio in occasione della prima stracittadina. Il Derby della Mole si configurò come un vero e proprio classico per il nostro calcio. Il Toro era nato un mese prima, il 3 dicembre 1906, e tra i soci fondatori spiccavano tanti dissidenti bianconeri. La partita fu giocata sul campo del Velodromo Umberto I.

LEGGI ANCHE: Chi era il granata noto come Gazzella

Nel match di ritorno, le reti segnate dallo svizzero furono quattro. Era il 3 febbraio 1907 e Kämpfer fu salutato come un eroe nonché atleta di invidiabile talento. Era davvero un bomber di razza, ma disputò una sola stagione con la maglia granata. Poche partite giocate, tali però da consegnare il calciatore alla storia del club. A sostituirlo fu un altro svizzero, Georges Lang, che si rivelò un ottimo goleador.

Un altro record eclatante compiutosi durante un derby ha a che fare con la vittoria schiacciante dei nostri in quel del 17 novembre 1912. Quel giorno i granata vinsero per 8 a 0. In un'altra occasione il Toro vinse 4 a 0: era il 22 ottobre 1967, esattamente una settimana dopo che Gigi Meroni perse la vita investito da un'auto mentre attraversava la strada.

LEGGI ANCHE: Quando i ct granata vincevano i mondiali

Un aneddoto che fa commuovere: dopo la tripletta contro la Sampdoria nel turno precedente, Meroni disse all'amico Combin "fai altri tre gol alla Juve", e l'amico mantenne la parola, superando per tre volte il portiere avversario. Il quarto gol fu segnato da Carelli.

LEGGI ANCHE: Due famosi errori arbitrali contro il Torino

Non sono pochi gli episodi in cui il Toro dimostrò altre prestazioni da record. Basti pensare al derby del 27 marzo 1983 in cui, in tre minuti e quaranta secondi di autentica magia, il Toro si rese protagonista di una rimonta contro gli avversari consacrata agli annali della storia. Sotto sul 2 a 0 grazie ai gol di Rossi e Platini, il Toro ribaltò il risultato in tempo record con le reti di Dossena, Bonesso e Torrisi, tra il 70’ e il 74’.

LEGGI ANCHE: I portieri che esordirono in un derby

Quali altri record granata vi vengono in mente?