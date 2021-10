Chi era il granata noto come Gazzella

Torna l'appuntamento con la rubrica "Nel segno del Toro" di Stefano Budicin

Riuscite a pervenire con la memoria al giocatore che si guadagnò il soprannome "Gazzella" negli anni in cui militò tra le file della nostra squadra del cuore? Avete idea del periodo in cui ha giocato un simile personaggio? Vi do un indizio: militava nel Grande Torino. Avete capito ora? Sto parlando del triestino Giuseppe Grezar.