Due famosi errori arbitrali contro il Torino

Torna "Nel Segno del Toro", la rubrica a cura di Stefano Budicin: "Cosa accadde il 12 marzo 1972? Quale infausto evento si verificò il 12 marzo 1972? Perché quella data viene ricordata con raccapriccio dai tifosi granata?"

Quel giorno, a Genova, si disputò Sampdoria-Torino, in un campo le cui condizioni lasciavano alquanto a desiderare: fango e neve a farla da padroni. All'83', la Sampdoria era in vantaggio di 2-1. Il gol del Torino l'aveva fatto Pulici. Era arrivato il momento di cercare la riscossa. E di ottenerla. Ci pensò Claudio Sala, mettendo in mezzo un pallone che Aldo Agroppi non si peritò di colpire di testa. Marcello Lippi lo respinse al limitare della linea, ma la palla era comunque entrata. Era palese. L'arbitro Barbaresco, parlando con i collaboratori e i capitani, scelse di convalidare la rete.