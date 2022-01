Il Toro e quella domenica del 1992

Torna l'appuntamento con la rubrica di Stefano Budicin: "Chi l’avrebbe mai immaginato? Due vittorie in un unico giorno!"

È il 5 aprile 1992 e il Toro affronta i bianconeri in una domenica di derby assolutamente impareggiabile. Quello stesso giorno, però, i cittadini sono chiamati anche a esprimere il proprio diritto di voto. Ed è proprio in occasione di questa singolare coincidenza che si verifica qualcosa di curioso. Sì, perché uno dei tanti candidati è l'ingegner Gian Mauro Borsano .

Presidente del club granata dal 1989 al 1993, Borsano è noto per aver dato un grande se non enorme contributo alla ricostruzione della squadra, assieme all'allenatore Emiliano Mondonico. Nella stagione 1988-89, infatti, il Toro affronta il campionato con l'ambizione di accedere alle coppe europee, avendo perso la finale di Coppa Italia l'anno prima contro la Sampdoria e mancando di di qualificarsi internazionalmente a causa dello spareggio contro la Juventus. Da un po' di anni la squadra piemontese aveva vantato posizioni alte in classifica, sfiorando nel 1985 lo scudetto, per poi decadere e ritrovarsi a fondo classifica, cambiando tre allenatori e retrocedendo. In un simile scenario si ritrova a dover lavorare Gian Mauro Borsano, il quale vince, convince e porta i granata ai livelli di eccellenza abituali.

Ma torniamo a quella domenica di derby. Il Toro domina e vince 2 a 0, conquistando in modo perentorio la stracittadina. Il trionfo è da attribuirsi ai fasti di Walter Casagrande, puntero brasiliano in forma smagliante. D'altronde, sin dai primi venti minuti di gioco si capiva che il Toro avrebbe vinto con totale disinvoltura. I tifosi sono in estasi, e si precipitano fuori dallo stadio ebbri di gioia al pensiero che la loro squadra del cuore ha vinto in maniera così convincente. Molti di loro vanno alle urne e, chissà, forse perché presi dal brivido di ciò che hanno appena vissuto, si sentono di voler premiare quel loro presidente che ha fatto volare alto in classifica il Toro dopo anni di declino. Di conseguenza, Borsano viene eletto deputato nelle file del PSI. Chi l’avrebbe mai immaginato? Due vittorie in un unico giorno!