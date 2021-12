Pulici e quel gol del 5 novembre 1972

Nel segno del Toro / Torna l'appuntamento con una nuova puntata della rubrica di Stefano Budicin

Stefano Budicin

Cos'è successo in occasione del derby del 5 novembre 1972? Come mai si parla tanto della seconda rete a opera di Paolo Pulici?

Puliciclone, nato a Roncello il 27 aprile 1950, è stato il bomber più prolifico dell'intera storia della nostra squadra. I suoi 172 gol in 14 stagioni non conoscono competitors, né tantomeno si può ascrivere alle sue giocate qualcosa di diverso dall'idea di "eccezionalità". Con il contributo di Pulici il Toro ha vinto uno Scudetto e una Coppa Italia, e il giocatore ha conquistato per tre volte di fila il titolo di capocannoniere della Serie A.

Il 5 novembre del 1972, presso lo Stadio Comunale di Torino, si gioca il 159esimo derby della Mole, poi soprannominato derby di Pulici per i motivi che sto per spiegare. Siamo al 60' e Pulici riceve palla per segnare il gol del raddoppio. È pronto a involarsi verso la porta bianconera. Supera la metà campo, avanzando a testa bassa, tenendo il pallone incollato al piede, celere e furioso come il soprannome che gli appartiene. Solo davanti al portiere, Puliciclone regala un pallonetto che lascia di stucco tutti.

Secondo le parole dello stesso Pupi "Molti ricordano quel pallonetto a Zoff come il mio gol più bello. Io il pallonetto non lo ricordo, rammento, eccome, la volata verso la porta. Sentivo dietro di me la curva Maratona che mi spingeva sempre più, a mano a mano che mi avvicinavo alla porta della Juventus. L'urlo saliva e io mi allontanavo. I secondi più lunghi della mia carriera. Bisogna provarle certe sensazioni, perché quel gol non l'ho fatto io, ma la Maratona. Perché quella curva era la mia bussola e sapeva indicarmi la rotta".

Puliciclone concluderà la sua carriera nel 1985, all'età di 35 anni, portando nella storia granata un mondo di azioni memorabili e di gol impossibili da eguagliare.

