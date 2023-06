Storia degli ultimi anni di Toro

Può il Torino ritenersi soddisfatto al 100% di una stagione da 53 punti? No, perché nel dna di piazza e società non rientra l’accontentarsi di una aurea mediocritas. Da questo punto di vista il bicchiere della stagione 2022/2023 è mezzo vuoto. Se però si guarda al contesto, come occorre sempre fare, il bicchiere diventa mezzo pieno perché la squadra ha rispettato le aspettative che si potevano avere a inizio stagione: fare più punti dell’anno precedente e lottare fino alla fine per l’ottavo posto.

Il Torino era reduce, prima dell’avvento di Juric, da un biennio di scelte (per così dire) rivedibili che avevano dissanguato le casse e portato a due quasi retrocessioni. Poi si è voltato pagina con l’arrivo di Juric, che aveva la necessità di ripartire praticamente da zero. Gli effetti di quel biennio non potevano sparire magicamente; si sono sentiti fino all’estate scorsa quando, dopo una prima annata che era servita per ridare stabilità alla squadra, la società non ha avuto la forza (non tanto e non solo economica) per trattenere alcuni giocatori importanti.