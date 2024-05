Per l’Europa si può fare di più. Tutti

Se la Fiorentina avesse vinto la finale di Atene, il Torino sarebbe legittimamente volato ai playoff di Conference League grazie al nono posto finale in classifica, stando alle modifiche del regolamento Uefa. La qualificazione sarebbe stata una fantastica notizia perché avrebbe divertito i tifosi, aumentato l’appeal del club e portato qualche milione in più nelle casse della società. Ma una qualificazione va raggiunta sul campo e per meriti propri; quando tocca fare affidamento su altri si sa che c’è il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Il Toro, questo Toro, non ha raggiunto sul campo la qualificazione Uefa per quattro punti, quelli che separano i granata dalla Fiorentina ottava. Quattro punti che hanno un preciso significato: il Toro di oggi è una realtà che si avvicina ad essere all’altezza dell’Europa, ma non lo è ancora. Non lo è, in tutte le sue componenti, restringendo le analisi a quanto si è visto nella stagione 2023/2024. Lo staff tecnico ha fatto un buon lavoro, riposizionando il Toro a metà classifica, ma non ha saputo andare oltre; e nel terzo e ultimo anno il salto di qualità è rimasto in canna, a causa soprattutto dell’assenza di una proposta di gioco vera e propria. Il lancio di Vanja per Zapata per risalire il campo, il cross di Bellanova per Zapata per trovare la porta: troppo poco.