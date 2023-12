La risposta che serviva, ora tre partite per pesare le ambizioni del Toro

Ha ragione Juric quando dice che il campionato granata va diviso in due: c'è un Toro prima e dopo il cambio di modulo. La prestazione contro l'Atalanta ha dimostrato che il secondo tempo di Bologna si potrebbe classificare come piccolo incidente di percorso, ma saranno le prossime tre partite a chiarire se i granata abbiano definitivamente cambiato pelle. Partite facili in Serie A non esistono, ma se il Toro vuole veramente alzare l'asticella ha il dovere di non sbagliare contro Frosinone, Empoli e Udinese: sulla carta il filotto è abbordabile e potrebbe aprire scenari di classifica molto importanti.