Sulla Serie A alle 18.30 in agosto

Come è ovvio che sia, il caldo c’era per entrambe le squadre e non vale come alibi o scusante. Altrettanto evidente è il fatto che il Torino di Juric sia una squadra che segna poco, un evidente tratto di continuità rispetto alla scorsa stagione, un problema che non si può spiegare solo parlando di temperature. Però il campionato deve mettere i giocatori in condizione di poter rendere al meglio. Le tv chiedono slot sempre diversi per rincorrere, dal loro punto di vista, la massima remunerazione possibile dell’investimento fatto per i diritti audiovisivi. Ma dovrebbe avere la precedenza il tema sanitario, sia per i calciatori sia per i tifosi (chi era ieri nei Distinti con il sole in faccia non può che essere d’accordo).