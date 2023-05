Dove deve migliorare il Torino di Juric

In caso di mancato raggiungimento dell’ottavo posto, il Torino potrà trovare le spiegazioni in quel che è successo nel match contro la Fiorentina. Nel primo tempo la squadra granata ha giocato un’ottima partita, tenendo in mano il pallino del gioco e impedendo ai viola di tirare in porta (fuori casa non capitava alla squadra di Italiano da un anno nei primi 45’). Diverse le buone trame, la squadra ha fatto bene per personalità e per la capacità di risalire il campo col palleggio. Però è mancata sempre la giocata decisiva negli ultimi metri. Parliamo quindi di un gap tecnico da colmare per fare il salto di qualità. Una volta è un controllo al posto di un tiro, un’altra è un filtrante calibrato male, un’altra ancora è un cross sbagliato. Soprattutto da quest’ultimo punto di vista per l’anno prossimo servirà qualcosa di più e di meglio sulle fasce, come è chiaro da tempo. Non si potrà non agire in questo senso in sede di mercato.