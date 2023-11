La verità in due partite

I granata con la sconfitta di ieri sera contro il Frosinone escono dalla Coppa Italia. Ennesima delusione all'interno di una stagione che non sta rispecchiando le aspettative maturate durante l'estate

L’eliminazione in Coppa Italia non migliora di certo il bilancio stagionale del Torino. L’obiettivo minimo nella seconda competizione stagionale era quello di arrivare agli ottavi contro il Napoli: questo non è avvenuto e ciò rappresenta un’altra delusione in un contesto in cui poche cose stanno andando secondo i piani, le aspettative e le speranze.

Il ko contro il Frosinone è un insuccesso che rischia di pesare molto sul morale di una squadra che si presentava a questo match ancora convalescente. Ne è un segnale la fragilità di un gruppo che ha ceduto mentalmente dopo la cancellazione di un rigore che sembrava evidente. Proprio per questo il risultato negativo ottenuto rischia di essere pesante ed è lecito nutrire dubbi sul fatto che questa squadra abbia lo spessore umano giusto per presentarsi lunedì contro il Sassuolo di fronte a un pubblico con i nervi a fior di pelle e far propria la partita.

Il Toro, arrivati a inizio novembre, ha lasciato andare malamente un derby, ha perso per infortunio un perno come Schuurs e ha salutato la Coppa Italia. Resta il campionato, certo: la squadra ha oggi un punto in più dell’anno scorso. Ed è giusto tenere presente che, contro il Frosinone, si è visto anche qualche segnale positivo. La squadra, infatti, è stata in grado di creare occasioni da rete come mai aveva fatto quest’anno in campionato, sono i numeri a testimoniarlo. Juric ha degli appigli per continuare a insistere sulla strada del 3-5-2 ed è vero che la partita si è decisa su episodi che sono girati male (con la variabile arbitrale che ha influito eccome). Questo ci induce a rinviare le previsioni definitive su quali saranno le prospettive dell’annata: a dire la verità saranno i due match prima della sosta, quelli contro Sassuolo e Monza.

