Tre cose che ha lasciato Ivan Juric al Torino

Al netto del valore affettivo e storico del luogo, per motivi di spazio il Filadelfia non è il centro sportivo ideale per le esigenze di una squadra di Serie A di oggi. Ivan Juric però è riuscito a incidere sotto questo punto di vista, spingendo la società ad apportare delle migliorie utili ad aumentare anche l’appeal del club oltre alla qualità del lavoro quotidiano. Nel seminterrato sotto la tribuna principale ci sono le strutture che servono, la questione delle “vele” anti-spionaggio è stata risolta una volta per tutte dal punto di vista tecnico. In questo Juric ha avuto un ruolo fondamentale, sin dal primo sopralluogo fatto nei primi giorni del luglio 2021.

3 – IL RAPPORTO CON L’AMBIENTE

Ivan Juric non si è lasciato benissimo con il presidente Cairo e con i tifosi, inutile nasconderlo. Nei tre anni al Toro ha finito per litigare con tanti. Juric, uno col carattere a dir poco fumantino, alle volte non riesce a frenarsi e cade in comportamenti o dichiarazioni sbagliate che finiscono per ritorcersi contro di lui come un boomerang. Il fatto che per il momento sia rimasto senza una panchina può essere messo in relazione con questo. Tuttavia, se il triennio non è finito con la qualificazione in Europa sperata non è per questo motivo, semmai per limiti ed errori relativi al piano tecnico. Inoltre, chi per tre anni ha seguito le disavventure di Juric dal vivo – e non solo tramite lo schermo di una tv o di uno smartphone – sa che dietro all’apparenza grezza e burbera c’è una persona sensibile, onesta, integra, che sa fare autocritica, nonché un professionista inappuntabile.