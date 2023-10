Toro, va tutto bene?

Sono tanti gli equivoci, frutto di scelte tecniche che per ora non stanno pagando, dalla piena fiducia data a un Demba Seck che in 29 presenze in Serie A non ha ancora realizzato nemmeno un gol né un assist ai 13 milioni fatti spendere per un Nikola Vlasic sempre più a suo agio nei panni del mediano piuttosto che in quelli del trequartista. Il Toro fa possesso palla, ma davanti si affida a soluzioni individuali che non arrivano per discontinuità di alcuni, per l’inadeguatezza di altri e per la condizione fisica non ottimale di Zapata.