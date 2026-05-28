Nella storia granata, ci sono giocatori che, per usare un eufemismo, non sono riusciti a lasciare ricordi indelebili nel loro periodo trascorso a Torino. Borna Sosa, terzino sinistro accasatosi al Toro nella stagione 2024/25, è certamente tra questi. Dopo un trascorso da ben altri presupposti e prospettive che lo ha visto protagonista di buone annate prima in Croazia, sua nazione di nascita, alla Dinamo Zagabria, poi in Bundesliga nello Stoccarda ed infine in Olanda all'Ajax, il giocatore ha deluso le aspettative riposte su di lui. Le stagioni trascorse in Germania soprattutto hanno messo in mostra un esterno sinistro abile e dotato di buon piede, con il vizio di procurare assist e qualche gol. Lo testimoniano i dati: nei 5 anni, dal 2018 al 2023, trascorsi alla corte tedesca, Borna Sosa ha realizzato 5 reti fornendo ben 35 assist per i compagni. E lo testimonia anche la convocazione con la Croazia per i Mondiali in Qatar 2022, trovando discreta continuità anche in ambito nazionale. Ecco allora il trasferimento all'Ajax nell'annata 2023/24, stagione sicuramente con numeri leggermente più contenuti, ma nella quale ha messo a referto 5 assist in 25 presenze totali con la casacca dei lancieri olandesi. Numeri che hanno senz'altro convinto il Torino a puntare su di lui nell'anno seguente.

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Borna Sosa: la stagione anonima in maglia granata

Il passaggio al Crystal Palace non cambia la solfa

Ma qualcosa nel percorso del classe 1998 è andato storto. Estate 2024. Il Torino, alla ricerca di un esterno sinistro da regalare a Paolo Vanoli, insediatosi da un paio di mesi sulla panchina granata, prende con la formula del prestito Borna Sosa dall'Ajax. Il croato comincia subito a accumulare minuti con la maglia granata, ma viene presto frenato da una lesione parziale del tendine rotuleo. Dopo qualche subentro dalla panchina, dalla partita con l'Empoli del 13 dicembre 2024 riesce a conquistare un posto nell'undici titolare del Toro per un filotto di 10 match consecutivi. Nella fase centrale il rendimento di Borna Sosa stenta a decollare, con il terzino nativo di Zagabria che viene relegato in panchina dalla 27^ giornata di Serie A. La sua parentesi in granata declina ulteriormente con una distorsione alla caviglia che lo esclude dai convocati nell'ultimo mese di campionato. Il verdetto è netto: 20 le presenze complessive del croato, che non entra mai nel tabellino né con marcature né con assist in 1231 minuti disputati. Troppo poco per un'eventuale riconferma. Così il classe 1998 alla fine della stagione torna alla base all'Ajax, ma nei giorni dopo ecco giungere subito una nuova opportunità per Sosa.Il Crystal Palace, reduce dalla vittoria in FA Cup 2024/25, che gli ha permesso di guadagnare la qualificazione alla Conference League, acquista il terzino croato. Una possibile svolta per Borna Sosa, sia per una questione di riscossa dopo una stagione complicata, sia per cercare di conquistare un posto per la spedizione mondiale dell'estate 2026 della Croazia in Canada, USA e Messico. Ma purtroppo l'esperienza a Londra dell'esterno si rivela un'altra delusione. Stagione pressoché in fotocopia rispetto a quella trascorsa tra le fila granata, dove in 18 presenze non lascia il segno e trova solo 4 cartellini gialli e una doppia ammonizione. Stagione dagli esiti completamente opposti per il club che, nonostante un cammino più arduo e zoppicante in campionato, è riuscito a vincere la Conference proprio ieri 27 maggio. Ma Borna Sosa non ha lasciato il segno e il suo futuro rimane ancora tutto da decifrare, alla ricerca di uno stato di forma di una continuità che mancano da 2 anni.