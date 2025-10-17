Vanja e Buongiorno, la stories prima del match con il Torino

I due ex granata immortalano il viaggio la città che li ha lanciati, accompagnando la foto con la geolocalizzazione: “Torino, Italy”

Matteo Curreri 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 19:47)

Sarà una giornata speciale quella che attenderà Vanja Milinkovic-Savic e Alessandro Buongiorno. I due saranno protagonisti domani nella sfida delle 18 tra il loro passato, il Torino, e il presente, il Napoli. La presenza in campo, tuttavia, non è scontata: il portiere è, come di consueto in questo inizio di stagione, in ballottaggio con Alex Meret, mentre il difensore è appena rientrato da un problema muscolare alla coscia sinistra e Antonio Conte potrebbe decidere di preservarlo in vista dei prossimi impegni.

Ma tornare a Torino farà comunque un certo effetto. Per Vanja Milinkovic-Savic è il luogo che lo ha accolto quando era appena ventenne, dove ha affrontato critiche, alti e bassi, fino a imporsi come uno dei portieri più affidabili del nostro campionato, tanto che il Napoli ha deciso di investire su di lui ben 21,5 milioni di euro. Per lui 158 presenze in granata e un'ultima stagione ad alto livello impreziosita da ben quattro rigori parati.

Per Buongiorno, invece, Torino e il Toro sono semplicemente casa: la città e il club che lo hanno cresciuto e poi reso una colonna portante del Napoli campione d’Italia. Ha indossato la maglia granata in 109 occasioni, siglando 4 reti. Il suo è stato un percorso graduale, che lo ha condotto dalla Primavera — passando per alcuni prestiti — fino a diventare leader, capitano in pectore nonostante la fascia, in quel periodo, appartenesse a Ricardo Rodriguez. Un riconoscimento che ha trovato piena conferma il 4 maggio 2024, quando a Superga lesse i nomi del Grande Torino, oltre ad essersi guadagnato in campo i gradi di guida emotiva e tecnica.

Non è banale, dunque, lo scatto pubblicato su Instagram dal portiere, poi ripostato dal compagno, che li ritrae sull’aereo diretto verso il capoluogo piemontese. In posa, uno dietro l’altro, con la geolocalizzazione “Torino, Italy”. Domani ci sarà da battagliare, ma per entrambi Torino resterà un luogo impossibile da dimenticare e a cui essere profondamente riconoscenti.