Grandi incroci in Torino-Napoli: Elmas, Buongiorno e Vanja ritrovano i granata

L'incrocio tra Torino e Napoli di sabato sarà l'occasione per permettere a diversi ex granata di tornare a giocare all'ombra della Mole. Sono in tre attualmente i giocatori della formazione partenopea che hanno militato in passato tra le fila della prima squadra del Toro . È bene segnalare che si tratta di prima squadra, perché se si allargasse il discorso anche alle giovanili risalterebbe sicuramente pure il ritorno di Lorenzo Lucca, attaccante che ha giocato per diversi anni nel settore giovanile granata ma che ha poi trovato fortuna altrove e che ora è uno dei giocatori del Napoli di Antonio Conte. Ma chi sono gli altri ex Torino che nel recente passato hanno lasciato un segno soprattutto nelle annate di Ivan Juric e Paolo Vanoli ?

Quando si pensa ad un grande ex granata degli anni più recenti uno dei primi pensieri va ovviamente ad Alessandro Buongiorno . Il difensore centrale classe 1999 è stato un punto fermo del Toro soprattutto nel triennio targato Juric. Per tutto il club è stato sicuramente un motivo di vanto, visto che è prodotto del settore giovanile che è stato cresciuto e allevato nel migliore dei modi, fino a diventare un simbolo per tutti i tifosi - capace di ottenere 109 presenze in prima squadra - e soprattutto di arrivare a leggere i nomi del Grande Torino a Superga nel giorno del 4 maggio . Per lui non si tratta del primo ritorno all'ombra della Mole: già lo scorso 1 dicembre Buongiorno calcò il prato dell'Olimpico Grande Torino con la divisa del Napoli e non fu certamente una partita banale per lui. Il difensore della nazionale ricevette diversi applausi dal pubblico granata e anche dal punto di vista personale le emozioni non erano mancate per quello che è stato un ritorno senza dubbio molto sentito. Buongiorno è inoltre reduce da un periodo in cui è stato fermo per infortunio ma ora dovrebbe essere recuperato e sabato potrebbe scendere in campo, in base alle scelte di Conte.

Vanja Milinkovic-Savic ed Elmas tornano a Torino per la prima volta

Un altro ex giocatore del Toro che ha lasciato comunque un segno negli ultimi anni è certamente Vanja Milinkovic-Savic che dopo stagioni complicate con tante critiche è riuscito a compiere un salto di qualità con Vanoli in panchina. Il portiere serbo nella passata annata si è infatti messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato di Serie A e in estate si è trasferito al Napoli campione d'Italia. Anche in azzurro il classe 1997 sta facendo vedere le sue doti e ha già giocato anche due partite su due in Champions League. Vanja ha ottenuto 52 gare con la rete inviolata in 158 partite disputate con la divisa del Torino e per lui sabato ci sarà il primo ritorno all'ombra della Mole da avversario. Resta da capire se Conte sarà intenzionato a mandarlo in campo oppure se gli preferirà Alex Meret in questa alternanza che va avanti da agosto. Infine, un ultimo ex Toro che sabato sfiderà la squadra di Marco Baroni è Eljif Elmas: il trequartista macedone è stato appena sei mesi ad inizio 2025 in granata ma ha lasciato comunque un buon ricordo grazie ai suoi gol - 4 in 13 apparizioni - e alle sue giocate di qualità che hanno fatto breccia nel cuore di tanti tifosi. Nonostante il poco tempo però il legame si è creato anche dal lato del calciatore che lo scorso 31 agosto ha ringraziato tutti i tifosi e ha espresso il suo affetto per i colori granata. In estate la società ha però preferito non riscattarlo dal Lipsia e così si sono spalancate le strade per il suo ritorno in Campania e sabato si prepara per salutare il pubblico dell'Olimpico Grande Torino che tanto ha sperato in una sua permanenza anche per questo campionato 2025/26.