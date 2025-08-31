Calciomercato Serie A: Elmas va al Napoli, ma prima ringrazia il Toro

Toro News
I ringraziamenti di Elmas al Torino
Andrea Croveri

Il lungo tira e molla tra Torino e Lipsia per riportare Elmas in granata si è concluso con l’inserimento del Napoli, altra ex squadra del centrocampista macedone. Dopo essere stato ai margini del progetto in Germania, Elmas ha ritrovato fiducia e continuità proprio al Toro, nella seconda metà della scorsa stagione: con la maglia granata si è rimesso in mostra, tornando decisivo in Serie A. Un rilancio che non è passato inosservato, tanto che adesso il classe ’99 torna al Napoli, campione d’Italia in carica, con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. Prima di partire per la sua nuova avventura, però, Elmas ha voluto ringraziare il Torino per l’esperienza vissuta con un post su Instagram.

Le parole di Eljif Elmas

—  

"Voglio ringraziare di cuore il @torinofc1906 per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata🙏

Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile ❤️ Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro! ⚽️🐂"

