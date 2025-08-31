Calciomercato Serie A: Elmas va al Napoli, ma prima ringrazia il Toro

Il lungo tira e molla tra Torino e Lipsia per riportare Elmas in granata si è concluso con l’inserimento del Napoli, altra ex squadra del centrocampista macedone. Dopo essere stato ai margini del progetto in Germania, Elmas ha ritrovato fiducia e continuità proprio al Toro, nella seconda metà della scorsa stagione: con la maglia granata si è rimesso in mostra, tornando decisivo in Serie A. Un rilancio che non è passato inosservato, tanto che adesso il classe ’99 torna al Napoli, campione d’Italia in carica, con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro più bonus. Prima di partire per la sua nuova avventura, però, Elmas ha voluto ringraziare il Torino per l’esperienza vissuta con un post su Instagram.