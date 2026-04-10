Non tutti i nomi cantati in coro dalla Curva poi riescono realmente ad essere osannati a lungo. Non è questo, almeno, il caso di Brian Bayeye. Sono passati oltre tre anni da quell'11 gennaio 2023, quando il francese (ormai ex) segnò parte della stagione granata con una grande cavalcata sulla destra e un pallone infilato perfettamente per Adopo al 114' del match a San Siro. L'eliminazione del Milan agli ottavi di Coppa Italia fu l'unica luce di un'esperienza anonima sotto la Mole per Brian Bayeye, che, dopo due prestiti tra Ascoli e Radnicki, è finito in Serie C francese. Stenta a decollare la carriera del classe 2000 che adesso potrebbe avere una grande occasione, lontano dalla Francia. Precisamente in America: la Repubblica Democratica del Congo è ai Mondiali per la seconda volta nella sua storia, a 52 anni di distanza dalla prima e l'ex terzino granata potrebbe avere una chance sui campi d'oltreoceano.

"Bayeye, segna Adopo": unica luce in granata

Traguardo storico del Congo: può essere la svolta

Dopo le giovanili nel Troyes, Brian Bayeye è arrivato in Italia per indossare la maglia del Catanzaro. Dopo una parentesi in prestito al Carpi, è il Torino che se l'aggiudica per meno di un milione di euro. È la stagione 2022/2023 e il terzino, sulla destra, fatica a trovare spazio nelle gerarchie di Juric. Soltanto a gennaio, agli ottavi di Coppa Italia, subentra a Singo e infilache vale al Torino i quarti di finale e al numero 2 granata un posto nei cori della Curva.. Da quel momento in poi Bayeye trova spazio soltanto in altre tre occasioni sotto la Mole, poi passa all'Ascoli, dove gioca ma senza convincere appieno. Quindi è il turno della Serbia: con il Radnicki trova spazio a gare alterne e al termine della stagione 2024/2025 torna a Torino per poi. Dopo qualche mese di allenamento in solitaria, Bayeye trova sistemazione nel suo paese natale: in Francia, è la formazione di(terza divisione del calcio professionistico francese), il, a dargli asilo. Dal 23 gennaio è sempre titolare.La grande occasione, però, gli è servita dal cambio di nazionalità. Nel 2023 Bayeye non trova spazio con i Bleus e, che gli garantisce convocazioni frequenti. La nazionale cresce pian piano e in quest'ultima sosta di marzo arriva ad: il 31 marzo si gioca la qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Giamaica, in Messico. Bayeye non è convocato ma ladel difensore del Watford Jeremy Ngakia porta il tecnico Sebastien Desabre a richiamarlo dalla Francia: l'ex granata, a due giorni dall'amichevole contro le Bermuda. Un'occasione da non perdere per un giocatore che, dalla Serie A, si ritrova ora a giocare in Serie C francese. Il classe 2000 non ha preso parte alla gara contro la Giamaica ma adesso vuole fare di tutto per garantirsi un posto tra i convocati di Desabre in vista del mondiale. In estate Brian Bayeye potrebbe avere