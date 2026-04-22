Franco Israel Wibmer è nato il 22 aprile 2000 a Nueva Helvecia, in Uruguay. Portiere di origini italiane, tanto da possiedere anche il passaporto, dettaglio che ha facilitato il suo approdo in Europa. La sua carriera comincia nel settore giovanile del Nacional di Montevideo, uno dei club più importanti del calcio uruguaiano. Le sue qualità tra i pali non passano inosservate e nel 2018 arriva la chiamata della Juventus, che decide di portarlo in Italia. Con i bianconeri l'urugiagio gioca prima in Primavera e poi in Serie C con la formazione Under 23, crescendo e accumulando esperienza nel calcio professionistico. Dopo l’esperienza italiana, Israel si trasferisce in Portogallo allo Sporting Lisbona, dove riesce a mettersi in evidenza anche a livello internazionale, collezionando presenze e vivendo il palcoscenico della Champions League. Nell’estate del 2025 il Torino lo sceglie come sostituto di Vanja Milinkovic-Savic e decide di puntare su di lui per la porta granata. Arrivato con l’obiettivo di essere titolare, Israel ha mostrato affidabilità e buone prestazioni, anche se alcuni problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento e la continuità nel corso della stagione. Oggi Franco Israel compie 26 anni: tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!