Ieri al Genoa, oggi al Torino: Simeone, Paleari e le responsabilità granata

Dal “Cholito” a caccia di gol al portiere diventato leader: due percorsi diversi, stesso peso sulle spalle. Ecco tutti ci sono gli ex in campo per Genoa-Torino

Andrea Croveri 19 febbraio - 17:30

Mancano pochissimi giorni alla sfida tra Genoa e Torino in programma domenica 22 febbraio. Questa partita metterà a confronto i rossoblù, che con De Rossi hanno ritrovato grinta e smalto, e i granata, il cui cammino con Baroni non ha mai trovato una vera e propria direzione convinta. Nel corso degli anni, le due società si sono incrociate spesso anche sul mercato: basti pensare a Ciro Immobile, Tomás Rincón, Cesare Bovo, Diego Laxalt, Antonio Barreca ed Emiliano Moretti, quest’ultimo oggi nella dirigenza del Toro. Per la prossima gara ci saranno due ex, entrambi oggi al Torino, pronti a ricoprire un ruolo pesantissimo.

Simeone e Paleari: passato rossoblù, presente granata — Gli ex in questione occupano due zone opposte del campo. Giovanni Simeone ha vestito la maglia del Genoa nella stagione 2016-2017, la sua prima in Serie A, arrivato dopo le esperienze con Banfield e River Plate. L’anno dell’ambientamento in Italia si chiuse con 13 gol in 37 presenze, numeri accompagnati da prestazioni convincenti al di là delle marcature. Un bottino tutt’altro che banale, soprattutto considerando la giovane età, 21 anni, e il ruolo da titolare fisso conquistato fin da subito. Quelle performance attirarono l’attenzione di diversi club (italiani e non) e infatti l’estate successiva passò alla Fiorentina. Oggi l’argentino è profondamente cambiato: non è più un prospetto per il futuro, ma un attaccante maturo e solido, chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle. La sfida contro il suo passato - il “Cholito” contro le ex ha spesso mostrato una buona vena realizzativa - può rappresentare l’occasione ideale per ritrovare un gol che manca dal 4 gennaio.

Percorso molto diverso, invece, per Alberto Paleari. Oggi veste la maglia numero uno del Toro, e lo è effettivamente anche sul campo. Le sue prestazioni - tra le altre spicca quella dell’andata proprio contro il Genoa - gli hanno permesso di scalare le gerarchie e conquistare stabilmente la porta granata. Paleari ha indossato la maglia rossoblù tra il 2020 e il 2021, collezionando 3 presenze in campionato (in una delle quali, contro il Parma, entrò solo nei minuti finali) e una in Coppa Italia, per un totale di 325 minuti disputati. Ora è un punto fermo del Torino di Baroni: titolare e leader della difesa. In un momento complicato per i granata, sarà tra i primi a dover guidare la squadra e suonare la carica per invertire la rotta.