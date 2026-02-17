Torino, Simeone ha perso smalto: la salvezza ora passa anche dai suoi gol

Il Torino non sta vivendo una bella situazione. La squadra stenta e in avanti, oltre a Vlasic, si segna poco. Che fine ha fatto l'ex Napoli?

Piero Coletta 17 febbraio - 17:10

Le fortune di una squadra passano anche dai gol degli attaccanti. Se mancano quelli nel gioco del calcio tutto diventa più difficile. E al momento, tra le tante cose che mancano in casa Torino, c'è anche il discorso dei gol dei propri attaccanti. Contro il Bologna, match in cui i granata hanno collezionato l'ennesima sconfitta casalinga, l'unica rete della partita l'ha siglata Nikola Vlasic. Resta ancora a secco Giovanni Simeone, ormai in astinenza da qualche settimana. La salvezza del Torino, perché ora di salvezza bisogna parlare, passerà inevitabilmente dalle firme dell'ex Napoli.

L'ultima rete di Simeone: Verona-Torino 0-3 — Non è un periodo molto fortunato per l'argentino. L'ultima rete di Simeone con la maglia del Torino risale addirittura alla bella vittoria in trasferta contro il Verona per 0-3. Era stato proprio l'ex Napoli ad aprire le danze con una conclusione glaciale in situazione di uno contro uno. Di mezzo c'è stato anche un infortunio che di fatto l'ha penalizzato e non poco, tanto da fargli saltare diverse gare sia in campionato che in Coppa Italia. In ogni caso il mese di astinenza da gol si sta facendo sentire e non poco. Dati alla mano, l'attaccante argentino comunque ha sempre la possibilità di andare a segno. Però sta peccando in termini di concretezza e brillantezza. Anche la percentuale dei duelli vinti indica come si stia parlando attualmente di un giocatore che sta facendo fatica dal punto di vista fisico. Il che è un problema per un giocatore che ha sempre fatto del lavoro spalle alla porta il suo pane quotidiano (dati SofaScore).

La salvezza passa da lui — In ogni caso, il Torino deve cercare assolutamente di mettere nelle condizioni di segnare Simeone. In una squadra che ha appena 25 gol all'attivo, soltanto due giocatori hanno avuto un po' di continuità nel trovare i gol: Simeone (5) e Vlasic (6). Cosa stupisce è che il croato, nella inedita posizione di mezzala, sta segnando di più dell'ex Napoli. Il solo Vlasic non può bastare però per trovare gli ultimi colpi per la permanenza in massima serie. Come detto all'inizio: se l'attaccante principale non segna, così come tutto il reparto offensivo dato che Adams è fermo a quota 4 e Zapata a 1, arrivare alla salvezza sarà ancora più complicato.