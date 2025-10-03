Torino: Baroni in bilico, i tifosi propongono… Oronzo Canà

"Oronzo Canà la nostra unica soluzione... Cairo non perdere questa occasione" è questo lo striscione apparso nella notte al Filadelfia e rimbalzato velocemente sui social, con cui i tifosi del Torino hanno voluto ironizzare – e allo stesso tempo lanciare un messaggio di forte malcontento – sulla difficile situazione che sta vivendo la squadra granata sotto la guida tecnica di Marco Baroni .

Dopo una serie di prestazioni deludenti, con risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca e un gioco sterile e prevedibile, l’allenatore toscano è sempre più in bilico. Pochi gol fatti, tanti subiti. Solo 4 punti in cinque partite di Serie A. Il malumore della piazza è palpabile, e l’ultima trovata dei tifosi ne è la prova: evocare l’ingresso in scena di Oronzo Canà, l’iconico e maldestro tecnico della Longobarda interpretato da Lino Banfi nel film "L’allenatore nel pallone" (regia di Sergio Martino). Una provocazione leggera, ma con un fondo di verità. Perché dietro al richiamo a Canà – simbolo di allenatore improbabile, ma amatissimo – si nasconde l’accusa di scelte sbagliate da parte della società. Urbano Cairo, nel mirino della contestazione, viene invitato sarcasticamente a non “perdere l’occasione” di affidarsi a un personaggio che almeno sarebbe amato dalla tifoseria, dato che tra Baroni e tifosi granata non è ancora nata la scintilla. Il paragone cinematografico è amaro: il Torino di oggi sembra arrancare senza idee, proprio come la Longobarda nell'iconico film. Baroni resta sotto osservazione, ma la pazienza dell’ambiente sembra esaurirsi. E se la soluzione Oronzo Canà rimane ovviamente una boutade, il messaggio lanciato dai tifosi è chiaro: il Torino non può più permettersi di vivacchiare, serve una scossa immediata. Anche a costo di scomodare i miti del cinema.