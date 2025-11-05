Juventus-Torino è “Il club delle prime mogli”: il derby delle compagne dei giocatori

E se i giocatori di Torino e Juventus si daranno lotta l'8 novembre alle 18:00 in quel dell'Allianz Stadium, è vero anche che il derby è un momento speciale per tutti, giocatori, allenatori, tifosi e... famiglie. Il derby della Mole è un momento di rivalità ma allo stesso tempo anche una data segnata sul calendario già da inizio anno e che questo sabato troverà il proprio compimento. Un derby che sentono tanto i giocatori e inevitabilmente sentono tanto anche le persone che stanno accanto a loro nel quotidiano: le loro compagne di vita. Tra chi è sposato e chi si sposerà, chi ha già figli e chi ne avrà, facciamo una breve rassegna di alcune tra le compagne e le mogli dei giocatori di Torino e Juventus: alcune di queste hanno vissuto un 2025 da film...