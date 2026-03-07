Napoli-Torino 2-1: non basta il gol di Casadei, rammarico post-gara online

La partita inscenata allo stadio Maradona ieri sera, venerdì 6 marzo, ha visto il Torino di D'Aversa perdere contro il Napoli di Antonio Conte, squadra più forte sulla carta come ampiamente dimostrato sul campo. Eppure, i granata possono rammaricarsi qualcosa: c'è qualche "se" e qualche "ma" (per la verità, uno solo sul finale) che hanno fatto alzare i tifosi dalla sedia: l'imbucata per Adams che purtroppo non è riuscito a trovare la rete. Il Torino è uscito sconfitto.