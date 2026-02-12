Che fine ha fatto Millico? L’ex granata riparte da Altamura

Predestinato del vivaio granata, la sua carriera non ha seguito le attese: ora sei mesi ad Altamura per ritrovarsi

Matteo Curreri 12 febbraio - 20:37

Le stimmate del predestinato, del giocatore che avrebbe fatto parlare di sé per stagioni e stagioni. Questo sembrava dovesse essere il percorso di Vincenzo Millico, speranza del settore giovanile granata con numeri gargantueschi e giocate sopraffine, ma le cose non sono andate come previsto. Il suo percorso nasce dalla periferia torinese, dall’Atletico Mirafiori, prima di approdare alla Juventus, dove rimane per un triennio. Nel 2014 il passaggio al Torino gli cambia le prospettive per diventare un professionista. In granata compie tutta la trafila: un cammino che lo conduce a vincere la Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, con l’apice raggiunto in una stagione nei torelli da 24 gol e 8 assist in 22 partite.

Millico, dall’esordio record con il Torino ai primi prestiti — Il primo assaggio di prima squadra arriva all’età di 17 anni, con Mihajlovic che lo convoca per la prima volta in Serie A. L’esordio arriva il 23 febbraio 2019, in un 2-0 all’Atalanta, fino al gol ai preliminari di Europa League del 1° agosto 2019 contro il Debrecen. Millico, a 18 anni e 354 giorni, diventa il più giovane marcatore della storia del Torino. In quella stagione viene dunque inserito nelle rotazioni della prima squadra granata: in totale 21 presenze e un gol. A Torino, però, non trova minutaggio e si abitua a viaggiare per lo Stivale. Prima i prestiti a Frosinone, dove ottiene solo 4 gettoni, e a Cosenza, dove segna 3 reti in 20 presenze. Una volta rientrato alla base viene ceduto al Cagliari. Con i rossoblù colleziona 15 partite e contribuisce alla promozione in A dei sardi, prima di passare all’Ascoli, con sole 10 presenze all’attivo, e approdare in Serie C al Foggia. I primi mesi allo Zaccheria lo vedono protagonista di 2 gol e soprattutto 8 assist in 15 presenze. L'anno seguente non segnerà più e chiuderà con 34 presenze e 2 reti.

Le esperienze in Puglia fino al Team Altamura — Millico lascia la Puglia solo momentaneamente per trasferirsi alla Ternana e disputare una finale playoff per la Serie B. Torna in estate, ma al Casarano, dove in totale raccoglie 18 presenze con un gol e un assist. Nell’ultima sessione di calciomercato arriva un nuovo trasferimento interregionale, al Team Altamura, in prestito fino a fine stagione. La formazione delle Murgie è allenata da Devis Mangia, è al secondo campionato di Serie C e ha come obiettivo la salvezza. «È un giocatore talentuoso che sicuramente troverà spazio nel modulo del mister. Non vedo l’ora che arrivi per vederlo allenarsi con i compagni. Se riesce a tirare fuori tutta la sua qualità, la squadra crescerà», ha affermato a poche ore dall’ufficialità dell’innesto il ds del Team Altamura, Matteo Lauriola. Millico ha già giocato tre partite con la sua nuova squadra. L’obiettivo è quello di ritrovare in questi sei mesi continuità, non per tornare il giocatore degli esordi, ma per diventare una certezza in Serie C.