Serie C, l’ex granata Millico firma il rinnovo con il Foggia in ospedale

Dopo un grande percorso nel settore giovanile, dall'estate 2022, Vincenzo Millico non è più un giocatore del Torino dopo che la società granata lo ha venduto al Cagliari. Anche in Sardegna però le cose non sono andate per il meglio e nell'estate 2023 è passato all'Ascoli che però a sua volta a gennaio lo ha ceduto al Foggia, in Serie C. In Puglia però l'esterno offensivo classe 2000 si sta facendo valere e da gennaio ad oggi è già riuscito a realizzare 2 gol e soprattutto 8 assist in 15 presenze. Millico in una delle ultime partite del suo Foggia, giocata contro la Casertana, ha rimediato una brutta ferita sulla coscia destra e ha dovuto osservare alcune ore di ricovero in ospedale. Il presidente Canonico e altri membri o giocatori del club foggiano, sono andati a far visita al numero 10 presso il Policlinico Riuniti e nel mentre il patron della società ha fatto firmare il prolungamento di contratto a Millico. La firma sul prolungamento dal 2025 al 2026 arriva quindi in questo curioso luogo per l'ex Toro che si è legato per le prossime due stagioni alla divisa del Foggia. A renderlo noto è stata la stessa società di Serie C sui propri canali social ufficiali.