Torino-Lecce 1-0, le reazioni social dei giocatori: “Una vittoria che ci dà fiducia”

Il Torino ritrova finalmente il sorriso e una vittoria fondamentale in campionato, interrompendo una serie negativa di 4 sconfitte consecutive con un prezioso 1-0 casalingo contro il Lecce. Decisiva la rete siglata al 29' del primo tempo da Che Adams, che sfrutta l'assist al bacio su cross di Vlasic per trafiggere Falcone e riportare tre punti che danno morale ai granata e allontanano la zona retrocessione. Una vittoria che dà fiducia ai giocatori e buone sensazioni ai nuovi arrivati che hanno festeggiato il loro esordio in maglia granata sui social.