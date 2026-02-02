Toro News
SOCIAL

Torino-Lecce 1-0, le reazioni social dei giocatori: “Una vittoria che ci dà fiducia”

Le reazioni social dei giocatori granata alla vittoria contro i salentini
Il Torino ritrova finalmente il sorriso e una vittoria fondamentale in campionato, interrompendo una serie negativa di 4 sconfitte consecutive con un prezioso 1-0 casalingo contro il Lecce. Decisiva la rete siglata al 29' del primo tempo da Che Adams, che sfrutta l'assist al bacio su cross di Vlasic per trafiggere Falcone e riportare tre punti che danno morale ai granata e allontanano la zona retrocessione. Una vittoria che dà fiducia ai giocatori e buone sensazioni ai nuovi arrivati che hanno festeggiato il loro esordio in maglia granata sui social.

Torino-Lecce 1-0, la reazione di Ilkhan

Soddisfatto Ilkhan, autore di una buona prestazione contro il Lecce. Il turco è sempre più al centro della regia del centrocampo granata. Sul post Instagram il giocatore ha scritto cosi: "Una vittoria che ci dà fiducia".

Torino-Lecce 1-0, il commento dell'autore del gol

Decisivo il gol di Che Adams, che sale a quota 4 gol in campionato (6 in stagione), per la vittoria di misura del Toro. Lo scozzese ha celebrato così i tre punti: "Sempre avanti".

La reazione di uno dei nuovi: Rafa Obrador

Sì è detto "Felice per la vittoria in casa" il neo acquisto acquisto granata Rafa Obrador, subentrato dalla panchina contro il lecce, ha dimostrato grandi qualità ed è risultato utile alla vittoria finale.

Anche Kulenovic commenta la vittoria: "Speciale"

"Un momento speciale", così Sandro Kulenović, appena arrivato dalla Dinamo Zagabria, ha celebrato il suo esordio in maglia granata. L'attaccante classe 1999 è entrato al posto di un buon Zapata in un momento difficile della gara, ma ha contribuito a mantenere il vantaggio del Toro. Per festeggiare la vittoria ha commentato così sui social: "Buona la prima!! +3".

Articolo a cura di Andrea Novello

