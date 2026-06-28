Si avvicina la ripartenza della preparazione estiva ma parecchi giocatori del Toro sono ancora in ferie in giro per il mondo

Redazione Toro News
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VACANZE DEI GIOCATORI DEL TORO

Alcuni giocatori del Torino sono attualmente impegnati ai Mondiali in Canada, USA e Messico ma molti altri, nelle ultimi settimane, sono rimasti invece del tutto liberi. Conclusa la stagione con la salvezza, i calciatori granata hanno lasciato il Filadelfia e in parecchi sono partiti per mete esotiche oppure per tranquille vacanze in famiglia e in molti hanno pubblicato foto o video sui social per immortalare questi momenti di relax e divertimento.

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La fine del periodo di ferie per i giocatori del Toro si sta però avvicinando. Il prossimo 10 luglio, tutti i membri della rosa del Torino (ad eccezione naturalmente di chi dovrà ancora osservare il suo periodo di vacanza dopo il Mondiale) saranno infatti convocati al Filadelfia per il raduno e i primi allenamenti con il nuovo allenatore Ignazio Abate. Nel frattempo ecco alcune immagini che ritraggono i giocatori granata in giro per il mondo.

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