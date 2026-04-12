Il Toro vince contro il Verona e si prende una salvezza tranquilla. Mentre alcuni festeggiano il rientro in campo, il pensiero va lassù

Redazione Toro News
Torino FC v Hellas Verona FC - Serie A

Torino - Hellas Verona 2-1: il film della partita

I FIGLI DEL TORO

È un Toro "baby-friendly" quello che vince contro il Verona e si conquista un weekend di serenità a +12 dalla zona retrocessione e con la seconda vittoria consecutiva (terza in casa) conquistata. I granata si impongono con le reti di Simeone e Casadei e aggiungono un tassello alla positiva, fin qui, parentesi granata di D'Aversa. L'autore del primo gol esulta e si dice felice soprattutto per i tre punti, ma "oggi aveva una motivazione speciale".

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Allo stesso motivo si associa anche il portiere granata Alberto Paleari che pubblica sul proprio profilo Instagram un carosello di tenere foto in cui abbraccia la figlia a fine partita.

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