Il Toro vince contro il Verona e si prende una salvezza tranquilla. Mentre alcuni festeggiano il rientro in campo, il pensiero va lassù
Torino - Hellas Verona 2-1: il film della partita
I FIGLI DEL TORO
È un Toro "baby-friendly" quello che vince contro il Verona e si conquista un weekend di serenità a +12 dalla zona retrocessione e con la seconda vittoria consecutiva (terza in casa) conquistata. I granata si impongono con le reti di Simeone e Casadei e aggiungono un tassello alla positiva, fin qui, parentesi granata di D'Aversa. L'autore del primo gol esulta e si dice felice soprattutto per i tre punti, ma "oggi aveva una motivazione speciale".
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