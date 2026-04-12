1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

I FIGLI DEL TORO

È un Toro "baby-friendly" quello che vince contro il Verona e si conquista un weekend di serenità a +12 dalla zona retrocessione e con la seconda vittoria consecutiva (terza in casa) conquistata. I granata si impongono con le reti di Simeone e Casadei e aggiungono un tassello alla positiva, fin qui, parentesi granata di D'Aversa. L'autore del primo gol esulta e si dice felice soprattutto per i tre punti, ma "oggi aveva una motivazione speciale".

Caricamento post Instagram...

Caricamento post Instagram...

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

1 I FIGLI DEL TORO 2 IL PENSIERO A ISMAEL 3 LA GIOIA DEL RIENTRO

Allo stesso motivo si associa anche il portiere granata Albertoche pubblica sul proprio profilo Instagram un carosello di tenere foto in cui abbraccia la figlia a fine partita.