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TRE CURIOSITÀ SU COMUZZO

L'innesto di Pietro Comuzzo è, almeno sulla carta, un'aggiunta preziosa e utile alla difesa del Torino. Il centrale classe 2005 è infatti un talento su cui da anni ci sono grandi aspettative da parte di tutti e in molti avrebbe puntato su di lui come uno dei possibili giovani su cui puntare per la nazionale italiana che dovrà rialzarsi. Negli ultimi mesi della sua avventura a Firenze però il calciatore friulano ha attraversato maggiori difficoltà e a causa di alcuni problemi non è riuscito a rendere al meglio e a completare il suo percorso di crescita iniziato in Toscana nel 2018 quando era appena un ragazzino pronto a svilupparsi molto, dal punto di vista calcistico, nel settore giovanile viola. Di seguito scopriamo alcune curiosità e retroscena della vita e della carriera di Comuzzo, tre aspetti curiosi che probabilmente non tutti conoscono.

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