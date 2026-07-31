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Eray Comert arriva al Torino con l'obiettivo di rilanciarsi dopo alcune stagioni complicate tra Valencia e prestiti. A 28 anni, però, il difensore svizzero non è certo un'incognita: nel suo curriculum ci sono quasi 150 presenze con il Basilea, l'esperienza nella Liga e una lunga militanza con la Nazionale svizzera. Dietro al suo percorso si nascondono anche alcune curiosità che raccontano meglio il profilo del nuovo centrale scelto da Gianluca Petrachi a parametro zero, con un contratto fino al 2028, per rinforzare la difesa di Ignazio Abate.

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