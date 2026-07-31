"L'ha aspettato con pazienza e adesso è pronto ad abbracciarlo". Così apre l'edizione odierna de La Stampa riferendosi a Lucas Perri, portiere con cui il Toro ha l'accordo già da tempo. Ora si è sbloccata la situazione anche con la sua squadra: "Il Leeds proprietario del cartellino del classe 1997 ha trovato il sostituto nel vice di Donnarumma al Manchester City, Trafford, pagato la cifra record per un portiere inglese quasi 50 milioni di euro". Contemporaneamente anche il City ha acquistato anche Rulli, sbloccando proprio l'operazione Rulli. La formula con cui arriva a Torino è questa: "Prestito con diritto di riscatto a 10/11 milioni. E adesso conta di averlo in città già nel fine settimana". Perri non è mai riuscito nel grande salto tra Crystal Palace, Olympique Lione e Leeds. In uscita secondo La Stampa c'è Alberto Paleari che interessa alla Sampdoria, anche se il Torino vorrebbe rinnovargli il contratto.

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