Il 2-2 contro l'Inter dice molto. È un pareggio in casa - anche se viene difficile dirlo vista la predominanza di tifosi nerazzurri allo stadio - contro una squadra che aveva già battuto il Torino due volte in stagione, tra campionato - 5-0 all'andata - e Coppa Italia - 2-1 ai quarti. Ed è un pareggio che va celebrato. E infatti un po' di giocatori granata si sono lasciati andare ai festeggiamenti anche sui social.

Ilkhan

Marianucci

Ebosse

Njie

Simeone

Man of the match giustamente festeggiato. La foto su Instagram lo mostra con il premio in mano e Ilkhan si prende i complimenti del club e dei tifosi. Una delle migliori prestazioni della stagione contro la squadra capolista della Serie A compiuta da un centrocampista classe 2004 che sgomitando si è inserito nell'undici titolare. Quando non c'è Ilkhan si sente.Arrivato in prestito secco a gennaio, anche Marianucci ieri è stato autore di una buona prova, giocata dal 53' in poi. "Orgoglio granata, senza arrendersi mai" sentenzia il difensore, ed effettivamente riassume in pieno la reazione della squadra dopo essere andata sotto di due gol.Contro l'Inter, Ebosse ha trovato dei clienti difficili, tra tutti Thuram che in Serie A ha raggiunto il suo dodicesimo gol stagionale trascinando la squadra. "Gran carattere, bravi ragazzi" scrive il difensore su Instagram: il Toro non ha mai mollato, si è rimesso in carreggiata e ha ripreso l'incontro."All gas. No brakes. Solid game, mindset stayed right. Kept pushing and kept fighting!" scrive Njie, tradotto: "A tutto gas. Senza freni. Ottima partita, mentalità giusta. Abbiamo continuato a spingere e a lottare", anche lui festeggia e suona la carica. Con la Cremonese, Njie è entrato e poi è stato sostituito dopo il cartellino giallo, non per bocciatura, ma per evitare di finire in dieci uomini. Con l'Inter, D'Aversa ha voluto spingere con un cambio offensivo mettendolo sulla fascia per sfruttare il suo fiato e la sua gamba.Ieri Simeone ha trovato la doppia cifra in termini di gol, e sui social ha festeggiato non tanto il risultato personale quanto quello di squadra: "Mai dare per morto un Toro" scrive l'argentino. Dopo la rete, Simeone ha chiamato in adunata la propria squadra e il proprio pubblico presente allo stadio. La reazione c'è stata.