13 gennaio 1907: nel gelo del Velodromo nasce il derby della Mole

Ogni tanto è necessario tornare indietro nel tempo e scavare nella memoria per ritrovare i momenti che hanno forgiato la storia granata. Il gennaio di oggi non assomiglia a quello di allora, soprattutto se quell’“allora” ci riporta indietro di quasi centovent’anni, al 13 gennaio 1907 . Torino è avvolta dal gelo, la neve è caduta fitta nei giorni precedenti e il campo del Velodromo Umberto I si presenta imbiancato, primordiale. Ma gli animi sono tutt’altro che freddi, perché alle ore 15 va in scena il primo derby della Mole della storia . Nel 1907 anche il calcio è diverso da come lo conosciamo oggi: l'incontro è valido per le eliminatorie piemontesi del campionato, un percorso che condurrà la squadra vincente al triangolare finale con Liguria e Lombardia per contendersi il titolo nazionale.

Il Torino è una realtà appena nata, fondata poco più di un mese prima, il 3 dicembre 1906. La Juventus, invece, non è ancora la “Vecchia Signora”, ma è già una società più esperta, strutturata e abituata alla competizione e alla vittoria. Sulla carta, il confronto appare sbilanciato. Ma questo derby va oltre lo sport. È una resa dei conti che intreccia calcio, politica e identità sociale, dentro e fuori dal campo. Tra i fondatori del Torino spiccano diversi dissidenti bianconeri, guidati da un nome destinato a lasciare il segno: Alfred Dick. Ex presidente della Juventus, aveva condotto i bianconeri al primo scudetto nel 1905, prima di rompere con la dirigenza e contribuire alla nascita del Torino. L’aria è elettrica, il clima è teso. I rancori si annidato anche al di fuori del terreno di gioco, al punto che Dick viene addirittura rinchiuso in un bagno per ripicca dai rivali juventini. Ma il campo parla chiaro: il Torino prende il controllo della partita, domina il gioco e si impone per 2-1. A nulla serve il rigore trasformato dai bianconeri all’87’. Alfred Dick assiste così al trionfo della sua creatura appena nata contro quella che, solo pochi anni prima, aveva contribuito a costruire. È l’inizio di una rivalità destinata a entrare nella storia. Il primo derby non lascia spazio a interpretazioni: sulla neve del Velodromo Umberto I emerge un solo colore. Il granata.