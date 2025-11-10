Da YouTube al rifiuto del Torino: 5 cose che forse non sai su Alberto Paleari

Siamo abbastanza sicuro di non essere gli unici, però dobbiamo dirlo: ci siamo innamorati di Alberto Paleari. Una faccia pulita e un carisma travolgente per un giocatore che adesso sta mettendo in mostra le sue doti calcistiche, ma prima - e chi è andato allo stadio anche solo una volta negli ultimi due anni lo saprà - si è messo in mostra come uomo spogliatoio. Un leader per tutti i compagni, che non aveva però mai trovato spazio, facendo da secondo prima a Milinkovic-Savic e poi ad Israel. L'infortunio dell'uruguayano gli ha spalancato le porte e lui ci entrato come un bulldozer: da vero numero 1 si è preso lo spazio che meritava con grandissime parate e comandando la difesa come se fosse il primo portiere da anni. E poi, diciamolo, si sta anche facendo voler bene con la sua simpatia. Siamo, però, abbastanza sicuri che la maggior parte delle curiosità che vedrete nelle prossime pagine vi suoneranno nuove. Buona lettura.