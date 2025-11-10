Siamo abbastanza sicuro di non essere gli unici, però dobbiamo dirlo: ci siamo innamorati di Alberto Paleari. Una faccia pulita e un carisma travolgente per un giocatore che adesso sta mettendo in mostra le sue doti calcistiche, ma prima - e chi è andato allo stadio anche solo una volta negli ultimi due anni lo saprà - si è messo in mostra come uomo spogliatoio. Un leader per tutti i compagni, che non aveva però mai trovato spazio, facendo da secondo prima a Milinkovic-Savic e poi ad Israel. L'infortunio dell'uruguayano gli ha spalancato le porte e lui ci entrato come un bulldozer: da vero numero 1 si è preso lo spazio che meritava con grandissime parate e comandando la difesa come se fosse il primo portiere da anni. E poi, diciamolo, si sta anche facendo voler bene con la sua simpatia. Siamo, però, abbastanza sicuri che la maggior parte delle curiosità che vedrete nelle prossime pagine vi suoneranno nuove. Buona lettura.
Curiosità
Da YouTube al rifiuto del Torino: 5 cose che forse non sai su Alberto Paleari
Un portiere influencer, colto e anche "cocco" di Ibrahimovic: cosa volete di più?