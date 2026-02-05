Inter-Torino, sventato blitz di Ultras Granata sotto la Curva Nord nerazzurra

Ci hanno provato due volte, prima e dopo la partita. Ma in entrambi i casi sono stati intercettati dal personale della Digos di Torino prima che potessero arrivare allo scontro. È ora al vaglio della questura di Monza la posizione di alcune decine di ultrà della Curva Maratona, muniti di aste, che mercoledì sera hanno tentato di dirigersi verso la tifoseria organizzata nerazzurra. Il primo blitz è scattato due ore prima del fischio d'inizio, ma i tifosi sono stati intercettati nei pressi del settore ospiti ed è stato impedito l'avvicinamento alla Curva Nord.