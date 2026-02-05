Toro News
Inter-Torino, sventato blitz di Ultras Granata sotto la Curva Nord nerazzurra

Inter-Torino, sventato blitz di Ultras Granata sotto la Curva Nord nerazzurra - immagine 1
L'intervento della Digos ha impedito il contatto tra le due tifoserie
Redazione Toro News

Ci hanno provato due volte, prima e dopo la partita. Ma in entrambi i casi sono stati intercettati dal personale della Digos di Torino prima che potessero arrivare allo scontro. È ora al vaglio della questura di Monza la posizione di alcune decine di ultrà della Curva Maratona, muniti di aste, che mercoledì sera hanno tentato di dirigersi verso la tifoseria organizzata nerazzurra. Il primo blitz è scattato due ore prima del fischio d'inizio, ma i tifosi sono stati intercettati nei pressi del settore ospiti ed è stato impedito l'avvicinamento alla Curva Nord.

Al termine della gara, seguita regolarmente sugli spalti, gli Ultras Granata hanno tentato un secondo avvicinamento durante il deflusso dallo stadio. Anche in questo caso sono stati subito intercettati e bloccati prima che potessero arrivare a contatto con i rivali nerazzurri.

