L’alfabeto granata: il 2025 del Toro dalla A alla… Zapata

B - BARONI, un tecnico che ha avuto un avvio complicato. Tanto altalenante, un'identità che ancora si fa fatica a riconoscere (certo, il mercato non ha aiutato...). E il cuore dei tifosi, forse ancora infatuati di Vanoli, continua a non scaldarsi. Riuscirà a farli ricredere?
C - CAIRO, presidente contestatissimo. Riuscirà a ricucire?
E - EUROPA, è il sogno che un po' tutti coltivano nell'ambiente granata. L'appuntamento sarà rimandato per l'ennesima volta?
F - FORTUNA, quella che dalle parti del Toro non si è mai vista. Anzi, la sorte non ha mai avuto in simpatia i colori granata.
G - GOL, quelli che troppo spesso stanno mancando.
H - HOOLIGANS, una ventata di entusiasmo e tifo in una Curva Primavera che prova a riprendere vita.
I - INVESTIMENTI, troppi quelli sbagliati nella gestione Vagnat.
L - LUDERGNANI, l'uomo dei due scudetti del vivaio. Ora il compito di risollevare una Primavera in difficoltà.
M - MARATONA, cuore pulsante del tifo granata. Il dodicesimo uomo in campo.
N - NIKOLA VLASIC, numero dieci e uomo Toro. Sarà capitan futuro?
O - OLIMPICO GRANDE TORINO, uno stadio destinato a diventare di proprietà?
P - PETRACHI, nuovo corso e un incarico complicatissimo: portare il Toro fuori dal limbo della metà classifica. Ci riuscirà?
Q - QUATTRO MAGGIO, poco da aggiungere. Una data che non può lasciare indifferenti i tifosi granata e tutti gli sportivi.
R - RIVOLUZIONE, quella che aveva caratterizzato il primo mercato di Petrachi in granata. Uno scenario destinato a ripetersi?
S - SCHUURS, il grande assente da ormai più di due anni. Neanche un minuto e un grande interrogativo: quando tornerà in campo? Forza Perr!
T - TIFOSI, il dodicesimo uomo in campo.
U - UNICA, unica fede in tutto il mondo intero.
V - VAGNATI, un addio dopo tanti errori e pochi colpi azzeccati. Forse congedato troppo tardi?
Z - ZAPATA, capitano che non si è abbattuto e ce l'ha messa tutta per tornare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA