L’alfabeto granata: il 2025 del Toro dalla A alla… Zapata

Il 2025 è ormai al tramonto e anche in casa Toro è tempo di bilanci. Ripercorriamo l’ultimo anno solare con un alfabeto tutto a tinte granata.

A - AMORE, quello che lega indissolubilmente i tifosi a una maglia che, sul campo, sta regalando pochissime soddisfazioni. Ma il tifoso del Toro non si è mai arreso e continua a sognare un futuro migliore per una squadra che ha scritto pagine di storia. Anzi, è la storia ad appartenere al Toro.