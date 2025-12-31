Toro News
L'alfabeto granata: il 2025 del Toro dalla A alla… Zapata

Ripercorriamo l'anno che sta volgendo al termine
Il 2025 è ormai al tramonto e anche in casa Toro è tempo di bilanci. Ripercorriamo l’ultimo anno solare con un alfabeto tutto a tinte granata.

A - AMORE, quello che lega indissolubilmente i tifosi a una maglia che, sul campo, sta regalando pochissime soddisfazioni. Ma il tifoso del Toro non si è mai arreso e continua a sognare un futuro migliore per una squadra che ha scritto pagine di storia. Anzi, è la storia ad appartenere al Toro.

B - BARONI, un tecnico che ha avuto un avvio complicato. Tanto altalenante, un'identità che ancora si fa fatica a riconoscere (certo, il mercato non ha aiutato...). E il cuore dei tifosi, forse ancora infatuati di Vanoli, continua a non scaldarsi. Riuscirà a farli ricredere?

C - CAIRO, presidente contestatissimo. Riuscirà a ricucire?

E - EUROPA, è il sogno che un po' tutti coltivano nell'ambiente granata. L'appuntamento sarà rimandato per l'ennesima volta?

F - FORTUNA, quella che dalle parti del Toro non si è mai vista. Anzi, la sorte non ha mai avuto in simpatia i colori granata.

G - GOL, quelli che troppo spesso stanno mancando.

H - HOOLIGANS, una ventata di entusiasmo e tifo in una Curva Primavera che prova a riprendere vita.

I - INVESTIMENTI, troppi quelli sbagliati nella gestione Vagnat.

L - LUDERGNANI, l'uomo dei due scudetti del vivaio. Ora il compito di risollevare una Primavera in difficoltà.

M - MARATONA, cuore pulsante del tifo granata. Il dodicesimo uomo in campo.

N - NIKOLA VLASIC, numero dieci e uomo Toro. Sarà capitan futuro?

O - OLIMPICO GRANDE TORINO, uno stadio destinato a diventare di proprietà?

P - PETRACHI, nuovo corso e un incarico complicatissimo: portare il Toro fuori dal limbo della metà classifica. Ci riuscirà?

Q - QUATTRO MAGGIO, poco da aggiungere. Una data che non può lasciare indifferenti i tifosi granata e tutti gli sportivi.

R - RIVOLUZIONE, quella che aveva caratterizzato il primo mercato di Petrachi in granata. Uno scenario destinato a ripetersi?

S - SCHUURS, il grande assente da ormai più di due anni. Neanche un minuto e un grande interrogativo: quando tornerà in campo? Forza Perr!

T - TIFOSI, il dodicesimo uomo in campo.

U - UNICA, unica fede in tutto il mondo intero.

V - VAGNATI, un addio dopo tanti errori e pochi colpi azzeccati. Forse congedato troppo tardi?

Z - ZAPATA, capitano che non si è abbattuto e ce l'ha messa tutta per tornare.

