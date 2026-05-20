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DERBY SUGLI SPALTI

Si avvicina il derby della Mole, una delle partite più sentite del calcio italiano e che concluderà la stagione. Novanta minuti che dividono la città di Torino, accendono i bar, riempiono le chat e fanno salire la tensione anche a chi giura di viverla con calma. E insieme ai protagonisti in campo, inevitabilmente, tornano sotto i riflettori anche le WAGS: acronimo inglese che sta per “Wives And Girlfriends”, cioè mogli e fidanzate dei calciatori.

Negli anni, il termine è stato spesso usato in modo superficiale, quasi come se queste donne fossero semplici comparse da tribuna o da copertina social. In realtà, dietro molte di queste relazioni ci sono storie normali, divertenti, affettuose e magari sorprendenti. C’è chi vive lontano dai riflettori, chi trasforma la popolarità in impegno sociale, chi condivide passioni sportive col compagno e chi, semplicemente, si emoziona davanti a un gol come qualsiasi tifoso. A pochi giorni dal derby, allora, vale la pena raccontare anche questo lato del calcio: quello più leggero, umano e quotidiano.

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