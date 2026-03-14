Torino-Parma 4-1, il Cholito segna e dedica: “Para vos, hijo”. I giocatori sui social

Il Torino vince e convince... e non è una frase fatta. In una gara crocevia, così importante per la classifica e per finire il campionato con più serenità, i granata di Roberto D'Aversa si fanno trovare più che pronti e dopo un 1-1 nel primo tempo con le reti di Simeone e Pellegrino, nella ripresa dilagano: Ilkhan, autogol di Mandela Keita e poi la rete di Duvan Zapata a chiudere i giochi e a sancire il definitivo 4-1. -1 dal Parma e +9 (momentaneo) sulla zona retrocessione. Dopo una vittoria così importante, alcuni giocatori granata hanno commentato il match attraverso i propri profili social. In particolare, i due attaccanti titolari: Simeone e Adams.