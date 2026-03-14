Il Torino vince e convince... e non è una frase fatta. In una gara crocevia, così importante per la classifica e per finire il campionato con più serenità, i granata di Roberto D'Aversa si fanno trovare più che pronti e dopo un 1-1 nel primo tempo con le reti di Simeone e Pellegrino, nella ripresa dilagano: Ilkhan, autogol di Mandela Keita e poi la rete di Duvan Zapata a chiudere i giochi e a sancire il definitivo 4-1. -1 dal Parma e +9 (momentaneo) sulla zona retrocessione. Dopo una vittoria così importante, alcuni giocatori granata hanno commentato il match attraverso i propri profili social. In particolare, i due attaccanti titolari: Simeone e Adams.
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Torino-Parma 4-1, il Cholito segna e dedica: “Para vos, hijo”. I giocatori sui social
Simeone segna e dedica al figlio—
T come Tullio Pablo Simeone. Lo scorso 11 gennaio è nato il figlio di Giovanni Simeone, così la dedica. "Mia moglie mi ha rimproverato per aver esultato come Sal Da Vinci e non per mio figlio", ha spiegato l'attaccante argentino, che ha quindi segnato e dedicato l'esultanza al figlio: "¡Para vos, hijo!".
Il "Cholito" ha poi commentato anche il match e la situazione con un altro post sul proprio profilo Instagram: "Felice per il gol, ma ancora più felice per essere tornato alla vittoria davanti al nostro pubblico. Forza Torino", ha commentato Giovanni Simeone.
Adams commenta il match
A lasciare un commento sul proprio profilo Instagram anche Ché Adams. L'attaccante scozzese non ha segnato ma ha trovato una gara di sacrificio, servendo anche un pallone d'oro a Simeone per la traversa che ha portato all'autogol di Mandela Keita e così al 3-1. Gara come sempre di cuore e grinta per Adams che ha commentato così sui social: "3 punti importanti stasera avanti così Forza Toro"
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