È una Norvegia cinica quella che fa suo il sedicesimo di finale contro la Costa d'Avorio. Nusa apre le danze con un gol di grandissima fattura, un destro a giro che bacia l'angolo alto opposto. Ad un quarto d'ora dal temine Diallo con una serpentina fa sperare gli Elefanti, ma proprio nel finale Halaand punisce con il più facile dei gol. Nei minuti di recupero Kessiè fa volare Nyland. Finisce 2-1, la Norvegia torna a disputare un ottavo di finale da Francia 98.

La prestazione di Pedersen: soffre Diomandè, ma tiene la baracca

Non è stata una gara facile per Marcus Pedersen. Il granata parte titolare a causa del problema fisico che sta tallonando Ryerson. Il cliente non è comodo, anzi: è Diomandè, esterni d'attacco pimpante del RB Lipsia e ora obiettivo di mercato del Liverpool e del PSG.

23 June 2026, USA, East Rutherford: Soccer, Men, 2026 World Cup, Norway vs. Senegal, First Round, Group I, Matchday 2, New York-New Jersey Stadium, Marcus Pedersen (Norway) celebrates after scoring the 1-0 goal. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)

L'ivoriano di certo non guarda in faccia nessuno. Punta costantemente Pedersen nell'uno contro uno, il passo è nettamente diverso. Il norvegese soffre, ma riesce a tenersi in piedi grazie anche al costante aiuto dei compagni. Va detto che effettivamente solo una volta è stato saltato in dribbling.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 26: Desire Doue #20 of France competes for the ball against Marcus Holmgren Pedersen #16 of Norway during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and France at Boston Stadium on June 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)

L'aspetto negativo della partita arriva sul gol della Costa d'Avorio. Diallo è scatenato e ribadisce in rete. Sulla traiettoria c'è lui, ma non riesce a intervenire. Nel finale arranca, Solbaken se ne accorge e lo sostituisce con Aursnes.