Non sono solo i giocatori a salutare il Torino, ma anche alcuni membri dello staff e dirigenti. Uno di questi è il fisioterapista Gianluca Beccia. Un'avventura durata quattordici anni, dalle giovanili fino alla prima squadra. Un viaggio di passione e appartenenza, per quella che è diventata una vera e propria avventura per l'ex membro dello staff. Gianluca ha salutato la società con un bellissimo post su Instagram.

"14 anni insieme. Con quel Maledetto Sorriso. E’ il momento di salutarci. E’ stata una decisione sofferta non presa a cuor leggero. Dal settore giovanile alla prima squadra, dai sogni di un bambino al diventare massaggiatore di una squadra di calcio professionista. Da ragazzo a Uomo. Grazie Torino! Ho fatto parte di un mondo straordinario, un mondo di sacrifici, di sofferenza ma immensa felicità, sognando l’Europa ed ottenendo salvezze sudate, consapevole di aver contribuito e condiviso esperienze uniche ed inimmaginabili. Siete stati Passione, Appartenenza, Famiglia. Il Filadelfia e lo Stadio Grande Torino, una seconda Casa! Un ringraziamento speciale a tutti i miei colleghi, ai dottori, ai magazzinieri, allo chef ed il suo staff, agli allenatori da Mihajlovic a D’Aversa, ai team manager,ai direttori sportivi , all’ufficio stampa ed al commerciale. Con il sorriso saluto questo percorso, è stato un bellissimo viaggio! Grato di farne parte per sempre. Forza Torino!"