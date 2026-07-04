Alieu Njie continua a suscitare l'attenzione di diverse squadre in questi primi scampoli di calciomercato estivo. Dopo le voci di un avvicinamento da parte del Nottingham Forrest e del gruppo di Mariakis, lo svedese ha attirato l’interesse dell’Anderlecht che avrebbe fatto recapitare un'offerta da 7 milioni al club di Urbano Cairo. Viste le ultime indiscrezioni, la dirigenza granata sarebbe corsa ai ripari fissando il prezzo per il classe 2005.

Calciomercato Torino, lo svedese potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni

Nei piani del Toro non ci sarebbe una partenza del giovane svedese con Abate che vorrebbe valutare il numero 92 nel ritiro estivo di Pinzolo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà,(bonus compresi). Il Torino sarebbe disposto ad aprire un dialogo tra le parti se il club biancoviola fosse disposto ad alzare la posta. Al momento, però, dopo un primo approccio fallito, la società belga non avrebbe ancora rilanciato. Nel frattempo, Abate attende l'arrivo del neo acquisto Gaetano Oristanio: tra lunedì e martedì il fantasista svolgerà le visite mediche e porrà la firma sul contratto che lo legherà al Torino per la prossima stagione.