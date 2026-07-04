Parole dure, durissime da parte di Saba Sazonov. Il contratto del centrale russo naturalizzato georgiano è scaduto il 30 giugno, il giocatore non ha convinto nell'arco della sua permanenza a Torino e lascia quindi il club a parametro zero. L'ex Zenit e Dinamo Mosca, fuori rosa nell'ultima stagione, ha totalizzato 13 presenze totali in due stagioni con il Toro, non riuscendo però a lasciare una traccia significativa del suo passaggio. Con un post su Instagram il giocatore ha salutato la città, i tifosi - verso i quali ha espresso particolare calore - e ha dedicato parole non esattamente al miele per il club. Di seguito la sua lettera.

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Sazonov lascia il Torino, il saluto: "Tutti noi sappiamo perché è andata così"

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"Grazie Torino! Grande club, con una storia che tutti conosciamo e ricordiamo. Sono stato felice di aver fatto parte di questa famiglia. Grazie a Torino, città che è diventata la mia casa. Ai tifosi: siete incredibili! Sapete che sono sempre stato uno di voi. Sono sempre stato disponibile e sincero con voi, così come voi lo siete stati con me. Mi dispiace di non aver potuto dare sul campo tutto quello che avrei voluto, di non avervi potuto regalare le emozioni e le gioie che meritate. Ma tutti noi sappiamo perché è andata così e chi è il vero problema. Vi porterò sempre nel cuore. Sempre forza Toro".