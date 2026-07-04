Abate vuole la coppia Okoli-Ebosse al Toro?. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sul possibile interesse del club granata per due difensori dell'Udinese. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e sembra aver messo gli occhi su due giocatori del club friulano, ovvero Caleb Okoli ed Enzo Ebosse: "Dopo Oristanio, Petrachi adesso cerca di rinforzare la difesa. E in ballo non ci sono soltanto le trattative per riportare in granata il camerunese, fuori progetto a Udine e in scadenza". Oltre al ritorno di Ebosse, il ds granata sta valutando il difensore italiano su cui c'è anche un altro club di Serie A: "L’ex centrale dell’Atalanta vuole lasciare il Leicester, retrocesso nella Serie C inglese: il Toro lo chiede in prestito con diritto. C’è anche il Monza". Inoltre, per l'attacco l'ultimo nome è i danese Stückle: "sondaggio per la giovane punta di proprietà della Cremonese, goleador del Vicenza promosso in B dove ha siglato 15 reti stagionali".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.