Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere
Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)
"Dalle novità del mercato alla nuova maglia". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con il mercato granata e la presentazione ella nuova maglia. Il primo colpo dell'era Abate è Gaetano Oristanio. L'ex Parma a breve sarà nel capoluogo piemontese per le visite mediche e firmare col club di Urbano Cairo: "Il fantasista classe 2002 arriverà dal Venezia in prestito con diritto di riscatto tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. Oristanio è atteso lunedì a Torino per le visite mediche e la firma di un contratto quinquennale". Nel frattempo si lavora per dare al tecnico granata prima del ritiro del 10 luglio alcuni innesti nel reparto arretrato: "Continua la trattativa con l’udinese per riportare in granata Ebosse, dopo una seconda metà di stagione convincente. Per la porta restano vivi i nomi di Ravaglia del Bologna e di Gill del San Lorenzo, protagonista al Mondiale nordamericano con il Paraguay". Inoltre, nella giornata di ieri la società ha presentato la nuova maglia home: "Il Toro ha alzato il sipario sulla prima maglia della stagione del 120° anniversario del club".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA