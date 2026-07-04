"Dalle novità del mercato alla nuova maglia". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con il mercato granata e la presentazione ella nuova maglia. Il primo colpo dell'era Abate è Gaetano Oristanio. L'ex Parma a breve sarà nel capoluogo piemontese per le visite mediche e firmare col club di Urbano Cairo: "Il fan­ta­si­sta classe 2002 arri­verà dal Vene­zia in pre­stito con diritto di riscatto tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. Ori­sta­nio è atteso lunedì a Torino per le visite mediche e la firma di un con­tratto quin­quen­nale". Nel frattempo si lavora per dare al tecnico granata prima del ritiro del 10 luglio alcuni innesti nel reparto arretrato: "Con­ti­nua la trat­ta­tiva con l’udi­nese per ripor­tare in gra­nata Ebosse, dopo una seconda metà di sta­gione con­vin­cente. Per la porta restano vivi i nomi di Rava­glia del Bolo­gna e di Gill del San Lorenzo, pro­ta­go­ni­sta al Mon­diale nor­da­me­ri­cano con il Paraguay". Inoltre, nella giornata di ieri la società ha presentato la nuova maglia home: "Il Toro ha alzato il sipa­rio sulla prima maglia della stagione del 120° anni­ver­sa­rio del club".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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