Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere

Eugenio Gammarino
Copertina video Oristanio-Abate

Toro, con Oristanio prende forma il Torino di Abate (VIDEO)

"Dalle novità del mercato alla nuova maglia". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con il mercato granata e la presentazione ella nuova maglia. Il primo colpo dell'era Abate è Gaetano Oristanio. L'ex Parma a breve sarà nel capoluogo piemontese per le visite mediche e firmare col club di Urbano Cairo: "Il fan­ta­si­sta classe 2002 arri­verà dal Vene­zia in pre­stito con diritto di riscatto tra i 4,5 e i 5 milioni di euro. Ori­sta­nio è atteso lunedì a Torino per le visite mediche e la firma di un con­tratto quin­quen­nale". Nel frattempo si lavora per dare al tecnico granata prima del ritiro del 10 luglio alcuni innesti nel reparto arretrato: "Con­ti­nua la trat­ta­tiva con l’udi­nese per ripor­tare in gra­nata Ebosse, dopo una seconda metà di sta­gione con­vin­cente. Per la porta restano vivi i nomi di Rava­glia del Bolo­gna e di Gill del San Lorenzo, pro­ta­go­ni­sta al Mon­diale nor­da­me­ri­cano con il Paraguay". Inoltre, nella giornata di ieri la società ha presentato la nuova maglia home: "Il Toro ha alzato il sipa­rio sulla prima maglia della stagione del 120° anni­ver­sa­rio del club".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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