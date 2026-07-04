1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

I granata a Messico-USA-Canada

Tre sono stati chiamati, tre hanno risposto alla chiamata. Si tratta di Pedersen, Adams e Vlasic, rispettivamente con Norvegia, Scozia e Croazia. Solo uno di questi è andato avanti, ovvero il norvegese. La sua nazionale infatti disputerà un tiratissimo ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si tratta forse di uno degli incroci più interessanti e attesi per il valore delle rose in campo. Si è chiusa invece con anticipo l'esperienza iridata per Ché Adams e Nikola Vlasic. Lo scozzese è uscito già nella fase a gironi con Brasile, Marocco e Haiti. Una sola vittoria, contro questi ultimi, poi due sconfitte per il granata, partito titolare nelle prime due gare del girone e subentrato solo per un minuto con la nazionale verdeoro. Per quanto riguarda il croato, che ha trovato anche la gioia del primo gol in assoluto della sua carriera ai Mondiali, il suo percorso si è interrotto contro il Portogallo.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3