Tutti possiamo valutare, per proprio gusto personale, la bellezza di una maglia - e, anzi, noi di Toro News vi invitiamo a farlo nell'apposito sondaggio. Ma cosa c'è realmente dietro alla realizzazione di una collezione sportiva per un club di calcio? I fattori che influenzano la buona riuscita di una divisa sportiva sono molteplici.

Cosa c'è dietro a una divisa sportiva?

Il pattern della nuova prima divisa del Torino Fc

Cosa c'è dietro alla realizzazione?

L'utilizzo di un capo pregiato: i dettagli

Il primo fattore, in quanto più esterno, è la bellezza, oggettiva o soggettiva, del capo di abbigliamento. Ma dietro alla bellezza si nasconde un significato più profondo:. Non bisogna poi dimenticarsi che non si sta giudicando un capo utile soltanto per gli appendini: deve essere indossato, usato. Ci si deve sudare dentro.: parliamo di sport ai massimi livelli e un capo di buona qualità fa tutta la differenza del mondo. Infine ci sono tutti gli aspetti che ai più restano nascosti: per una società con un'immagine pubblica non può essere accettabile che un capo indossato settimanalmente sia prodotto in maniera casuale, irrispettosa del contesto.Il primo e più esterno fattore, come detto, è la bellezza. Non è tanto l'aspetto estetico, nell'accezione soggettiva del termine - per il quale esiste il sondaggio apposta -, quanto il significato che si porta dietro. Il modo in cui la divisa comunica l'immagine della squadra., ci ha raccontato il responsabile marketing di Joma Italia,, che si è occupato della realizzazione della divisa. La scelta di creare un legame tra la maglia che il Torino Fc indosserà per tutta la stagione 2026/27 e la storia stessa del club, nei suoi aspetti più profondi, romantici, simbolici.Per quanto riguarda i fattori che sono alle spalle di quanto visibile da fuori, vale a dire il materiale, in un'ottica di accessibilità e sostenibilità del capo, Joma ha fatto un lavoro di grande valore. La prima divisa del Torino Fc per la prossima stagione è stata realizzata, come l'anno scorso, in. In questo modo il poliestere, protagonista delle divise in ogni ambito sportivo, può essere ricavato non più dal petrolio ma da materiale riciclato. "Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali", si legge nel comunicato ufficiale di Joma. Questo a fare da risvolto pratico di un traguardo, ci racconta Conti, ambizioso ma allo stesso tempo molto vicino:Senza dimenticare che, di questo capo, l'utilizzo che ne si deve fare è di livello molto alto: un utilizzo sportivo professionistico. La struttura tecnica della divisa è realizzata con, che favorisce la traspirabilità del capo e la ventilazione del sudore. "Insieme alla, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, assicura un controllo efficiente dell’umidità", comunica Joma. E anche i dettagli fanno seguito a questo proposito: lo, per evitare di compromettere la flessibilità del capo, mentre "ifavoriscono una vestibilità confortevole e aiutano la divisa ad adattarsi meglio al corpo del giocatore".