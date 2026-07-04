Dopo gli scontri avvenuti nell'ultima giornata di campionato, il derby di Torino continua a far parlare di se. Ci sono stati degli sviluppi in merito al tifoso della Juventus colpito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso maggio allo stadio Grande Torino. Tramite un comunicato stampa, la Procura di Torino ha reso noto di voler procedere contro l'agente del reparto mobile che avrebbe colpito con un lacrimogeno in testa Marco Basoccu, il tifoso bianconero ferito prima della stracittadina, chiedendo gli arresti domiciliari.

Derby di Torino, la richiesta della procura di Torino

Secondo il procuratore capo del tribunale di Torino Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi, il poliziotto avrebbe sparato il lacrimogeno ad altezza d'uomo da una distanza ravvicinata, scagliandolo in linea orizzontale e colpendo l'ultras bianconero appartenente al gruppo dei Viking Milano. La richiesta è arrivata dopo aver preso visione dei filmati in possesso della magistratura. Inoltre, sono stat fondamentali anche le testimonianze dei colleghi dell'agente che avrebbe sparato il lacrimogeno. Nella giornata di ieri, venerdì 3 luglio, l'agente si è presentato davanti al gip del Tribunale di Torino per sottoporsi all'interrogatorio preventivo e difendersi dall'accusa di lesioni aggravate. E' attesa nei prossimi giorni la decisione del giudice che stabilirà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata dai pm.